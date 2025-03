Maltempo Puglia, nubifragi e grandine nel Brindisino: “danni ingenti” nei campi | FOTO

MeteoWeb

Nubifragi, gelate e grandinate violente “che si abbattono su territori fragili, duramente colpiti dalla siccità anche invernale”. È quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Puglia, dopo la violenta grandinata che ha colpito nelle ultime ore la provincia di Brindisi, “con epicentro” tra Ostuni e Fasano. Ma ci sono stati anche nubifragi a Maglie ed in altre aree del Brindisino. “L’arrivo di grandinate improvvise e di nubifragi violenti fa salire il conto dei danni nelle campagne in un territorio – spiega in una nota Coldiretti Puglia – duramente provato dal caldo e dalla siccità che ha seccato la terra, scottato la frutta e la verdura, impoverito i raccolti di grano, danneggiato il pomodoro da conserva e l’uva da vino e tagliato la disponibilità di foraggio per gli animali nei campi arsi dal sole o andati a fuoco per gli incendi”.

“Le piante durante il riposo invernale – sottolinea – sono in grado di sopportare temperature inferiori allo zero, anche di decine di gradi, ma diventano particolarmente sensibili, una volta risvegliate, in fase di fioritura o dopo aver emesso le nuove foglioline“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.