Maltempo Puglia, provincia di Bari nel mirino: temporale in atto a Conversano

Sull’Italia insiste una perturbazione che, collegata a un vortice di bassa pressione, sta determinando forte maltempo in diverse regioni in queste ore. Le piogge sono intense e insistenti sul Medio Versante Adriatico e sul Basso Tirreno. Tra le regioni più colpite la Puglia: sono in atto temporali nella provincia di Bari, con particolare intensità segnalata nella zona di Conversano (immagine in alto).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

