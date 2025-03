Maltempo Puglia, violenti temporali nel Salento: devastante grandinata paralizza Martano | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito la Puglia oggi, in particolare il Salento, dove sono avvenuti violenti nubifragi. Nell’area si registrano picchi di 70-75mm di pioggia. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 76mm a Soleto, 69mm a Tuglie, 52mm a Soleto, 43mm ad Aradeo, 29mm a Supersano, 28mm a Gallipoli, 23mm a Galatone, 22mm a Scorrano. Un violentissimo temporale ha colpito Martano, in provincia di Lecce, generando una terribile grandinata che ha lasciando un enorme accumulo al suolo. Le immagini a corredo dell’articolo, davvero impressionanti, mostrano la località imbiancata come fosse neve. Questa situazione, ovviamente, ha avuto un impatto enorme sulla circolazione stradale, paralizzando il traffico.

Maltempo Puglia, incredibili accumuli di grandine a Martano

Maltempo Puglia, le immagini della violenta grandinata a Martano

