Maltempo, a Reggio Calabria una serata spettrale: pioggia e nebbia in riva allo Stretto | FOTO e VIDEO

Si conclude con una serata spettrale una giornata dal clima insolito a Reggio Calabria: nella città calabrese dello Stretto di Messina il tempo è tipicamente londinese, con una fitta e leggera pioggia che insiste da ore per un parziale di appena 3mm giornalieri, comunque sufficienti a mantenere il suolo costantemente zuppo d’acqua. Il tasso di umidità relativa, infatti, è superiore al 90% al punto che a tratti la nebbia è scesa persino in città (evento molto raro).

Spettacolari le immagini a corredo dell’articolo, che documentano un fenomeno eccezionale per questa località. La giornata si conclude con un’escursione termica quasi completamente nulla: +15°C di temperatura minima e +17°C (soltanto sfiorati per pochi minuti) di temperatura massima. Niente a che vedere con le grandi piogge che stanno colpendo l’altra sponda dello Stretto, dove a Messina sono caduti 25mm di pioggia in centro, oltre 40mm nella periferia Sud e picchi di 60mm sulle colline peloritane meridionali. Ma quello che succede a Reggio è più insolito e particolare.

E il maltempo continuerà ancora nei prossimi giorni.

