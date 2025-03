Maltempo Roma, giornata di piogge: cade un albero sulla via Aurelia | FOTO

MeteoWeb

Giornata di maltempo oggi a Roma, colpita da piogge dalla mattina. Si registrano 20mm di pioggia al Vaticano, 19mm a Roma Vigne Nuove, 17mm a Roma Centocelle, Roma Monteverde e Roma Marconi. Oggi le raffiche di vento hanno raggiunto i 50-60km/h. Forse a causa del maltempo, un albero è caduto sulla carreggiata in via Aurelia, all’altezza del civico 860, in direzione Grande Raccordo Anulare. Sul posto sono intervenute le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia locale. La strada è stata chiusa il tempo necessario a consentire l’intervento di rimozione dell’albero da parte dei Vigili del Fuoco. Danneggiato un veicolo, per cui sono in corso i rilievi dei danni da parte degli agenti. Al momento non risultano feriti. Nell’area sono ancora impegnate le pattuglie della Polizia locale per agevolare la viabilità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

