Maltempo Roma, il forte vento causa un’interruzione della Metro B

Il forte vento ha portato Atac a sospendere una tratta della metro B a Roma. Come ha informato Atac sui social, la circolazione è “temporaneamente non attiva tra le stazioni di Eur Magliana e Laurentina. I treni terminano la corsa a Eur Magliana”. Il forte vento “ha trasportato materiale in prossimità del filo di contatto“, determinando così lo stop. Il servizio è stato riattivato poco dopo le 19:50 dopo circa un’ora di stop.

