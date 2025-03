Maltempo Sardegna, fulmine si abbatte su una chiesa nel Nuorese: gravi danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Danni da maltempo nel Nuorese, dove questo pomeriggio si è abbattuto un forte temporale. Un fulmine ha colpito la cupola di una chiesa, provocando gravi danni strutturali a Mamoiada. Il fulmine ha raggiunto una croce sistemata sulla sommità della chiesa Nostra Signora di Loreto, provocando gravi danni. Si tratta di un immobile che di recente ha subito un importante intervento di ristrutturazione. Poco dopo le 15, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Nuoro e hanno messo in sicurezza la piazza e le strade intorno.

Il fulmine ha causato anche un cortocircuito che ha incendiato un cavo elettrico in un’abitazione situata dietro la chiesa. Il danno ha provocato la distruzione di un’intera linea elettrica, creando disagi in numerose case.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Mamoiada e la Polizia municipale. Domani mattina ci sarà un approfondito sopralluogo dei Vigili del Fuoco con il nucleo Sapr (Sistemi automatici a pilotaggio remoto).

Maltempo Sardegna, cortocircuito per un fulmine a Mamoiada

