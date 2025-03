Maltempo Sicilia, ok a 22 milioni per le alluvioni del 2022 nel Messinese

MeteoWeb

Via libera a 21,9 milioni di euro per riparare i danni causati dal maltempo che ha colpito la Città metropolitana di Messina tra il 22 e il 27 novembre e il 3 dicembre 2022. Ne dà notizia la Protezione Civile. Il Dipartimento nazionale ha approvato e finanziato in via definitiva il piano di interventi predisposto dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, e comprendente le opere più urgenti segnalate dai Comuni e il rimborso di quelle già realizzate in urgenza. Sono previsti 175 interventi, di cui 114 già completati e pagati, con 66 che hanno generato risparmi; 61 in corso di realizzazione, affidati ai sindaci dei Comuni colpiti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.