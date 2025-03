Maltempo Sicilia: frana sulla provinciale per Enna, strada chiusa

MeteoWeb

Il maltempo di ieri ha provocato una frana sul costone del monte Enna, lungo la SP2 che collega la città agli svincoli dell’autostrada Palermo-Catania. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, mentre la strada è stata chiusa. L’allarme è stato lanciato da un automobilista che stava transitando in zona alle prime luci dell’alba. Dopo la frana di ottobre scorso sul costone della via Pergusa, ancora oggetto di lavori di consolidamento, la strada sottostante è percorribile solo in direzione di Enna. A causa di questi disagi, la viabilità del capoluogo è estremamente limitata. Per raggiungere Enna bassa e l’autostrada, le uniche vie di accesso disponibili sono la strada monte Cantina e la San Calogero, che si snoda sotto il castello di Lombardia e risulta difficile da percorrere per gli autobus.

