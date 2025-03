Maltempo Sicilia, frane e alberi caduti nel Messinese: evacuazioni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

A causa del maltempo che sta colpendo il territorio, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina sta intervenendo per gestire diverse situazioni di emergenza. In particolare, si segnala che, a seguito di una frana, è stato necessario evacuare 14 nuclei familiari nel quartiere di Cataratti per garantire la sicurezza delle persone. A Curcuraci, le forze in campo stanno monitorando un movimento franoso e valutando l’eventualità di evacuare ulteriori abitazioni per prevenire danni maggiori.

Nel frattempo, un albero è stato rimosso dalla carreggiata dell’autostrada Messina-Catania, all’altezza di Galati Marina, a causa di un’ostruzione che ha temporaneamente rallentato il traffico. Le operazioni di pulizia e messa in sicurezza sono state prontamente avviate.

Inoltre, le operazioni di movimento terra sono in corso a Castanea delle Furie, dove si stanno affrontando smottamenti che interessano la viabilità locale.

A Messina, una parte del soffitto di Palazzo Zanca, sede del comune della città dello Stretto, è crollato a causa di infiltrazioni di acqua. Per fortuna non si registrano feriti anche se era in corso un evento dove partecipavano decine di persone.

Il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco continua a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza della popolazione.

Maltempo Sicilia, interventi dei Vigili del Fuoco nel Messinese

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.