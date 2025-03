Maltempo Sicilia, piogge e temporali sparsi: grandine a Tremestieri Etneo

MeteoWeb

Piogge e temporali sparsi stanno colpendo la Sicilia orientale. Un temporale con grandine ha interessato l’area etnea, come dimostrano le immagini che ci invia Salvo Santapaola da Tremestieri Etneo. La grandine è stata di piccole dimensioni ma è caduta in quantità sufficienti a creare uno strato di bianco sulle auto e sulle strade. Sul versante occidentale dell’Etna si registrano 28mm di pioggia nelle ultime 24 ore, 15mm a Mascalucia, Paternò, 14mm a Nunziata, Maletto, 12mm a Graniti, 11mm a Linera, Viagrande, Castiglione di Sicilia, 10mm a Giarre. Le temperature attuali si mantengono sui +13-14°C nella zona.

Oggi è in vigore l’allerta meteo gialla su tutta la Sicilia per piogge e temporali.

