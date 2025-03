Maltempo, la Sicilia si sveglia avvolta dalla nebbia: Zafferana Etnea e Trecastagni immerse nella foschia | FOTO

MeteoWeb

Una nuova perturbazione ha raggiunto l’Italia, portando maltempo soprattutto sulle Isole maggiori e al Sud. Oggi, venerdì 7 marzo, la Sicilia si è svegliata avvolta dalla nebbia, con piogge insistenti e a tratti intense in alcune zone. Le immagini da Zafferana Etnea e Trecastagni a corredo dell’articolo, inviateci dalla nostra lettrice Antonella Infanta, mostrano un paesaggio immerso nella foschia, mentre le precipitazioni stanno interessando in particolare la zona etnea, Ragusano e Siracusano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.