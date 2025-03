Maltempo Spagna, allerta per il fiume Manzanarre: portata aumentata di 15 volte

MeteoWeb

La tempesta Martinho continua a colpire con violenza la Spagna e la capitale Madrid. A preoccupare è in particolare la situazione del fiume Manzanarre, che è in allerta rossa. La portata del fiume, infatti, è aumentata di ben 15 volte a causa delle forti piogge e del disgelo che sta interessando la Sierra de Guadarrama, la catena montuosa vicina alla capitale. A essere attenzionata è in particolare l’area in cui il fiume non è canalizzato, tra il Puente de los Franceses e Mingorrubio.

Per precauzione, stanotte è stato chiuso un tratto della M30 che attraversa la zona. I servizi di emergenza di Madrid hanno affermato che attualmente la situazione del fiume è stabile ma hanno invitato a non effettuare spostamenti non necessari. Nella zona vicina al Puente de los Franceses è stato chiuso l’accesso ad alcune aree verdi, incluso un piccolo parco giochi per il pericolo di caduta degli alberi.

Alcuni residenti si sono concentrati nella zona per vedere l’immagine insolita del Manzanarre in piena. Il corso d’acqua, per la sua scarsa portata, viene chiamato “apprendista fiume”. Il direttore generale dell’Agenzia di Sicurezza ed Emergenza Madrid 112, Pedro Antonio Ruiz Escobar, in un’intervista a LaSexta ha esortato la popolazione a evitare il “turismo di emergenza” che potrebbe metterla in pericolo.

