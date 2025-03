Maltempo Spagna, forti piogge in Andalusia: allerta piene, centinaia di evacuati

MeteoWeb

Il maltempo non molla la Spagna, dopo giorni e giorni di fenomeni intensi. Anche la notte scorsa e la mattina odierna sono state complicate in alcune zone dell’Andalusia, nel sud della Spagna, colpite da intense precipitazioni: ora è allerta per le piene di diversi corsi d’acqua, che potrebbero evolvere in inondazioni. Uno dei punti in cui c’è maggior preoccupazione è la provincia di Cadice: qui, il forte aumento della portata del fiume Guadalete ha portato le autorità competenti a disporre l’evacuazione preventiva di circa 200 persone che vivono nei pressi di Jerez de la Frontera. In questa città, asili e scuole elementari oggi rimarranno chiuse.

Secondo il servizio per le emergenze andaluso, da ieri sera il telefono del 112 ha ricevuto oltre 80 segnalazioni per allagamenti, frane e ostacoli sulle strade, tra cui alberi abbattuti e rami o elementi urbani trascinati via dal vento.

L’Agenzia statale di meteorologia (AEMET) ha avvertito di nuove precipitazioni in arrivo anche nella giornata di oggi: si attendono piogge in buona parte del sud e possibili nevicate in aree del centro e in zone montuose del nord del Paese, come i Pirenei e la Cordigliera Cantabrica.

