Maltempo Spagna, alluvione in Andalusia: ritrovato il corpo del 2° disperso

I media spagnoli riportano che è stato ritrovato il corpo senza vita del 2° disperso in Andalusia a causa del maltempo. Era scomparso insieme alla moglie dopo che il veicolo su cui viaggiavano era stato trascinato via dalla corrente di un torrente esondato. Il corpo della donna era stato ritrovato ieri. Una violenta tempesta ieri ha colpito duramente l’Andalusia con decine di salvataggi, gravi inondazioni e molte città a rischio per l’esondazione dei fiumi.

