Maltempo Spagna, il ciclone Martinho fa crollare un ponte romano in Castiglia | VIDEO

A causa delle intense precipitazioni provocate dal ciclone Martinho, che ha sferzato negli ultimi giorni la Spagna, la piena del fiume Tago ha provocato il crollo del ponte romano della città di Talavera de la Reina, in Castiglia La Mancia. “Questa notte è stata terribile per la storia di Talavera. Il nostro ponte vecchio è appena crollato in parte”, ha informato il sindaco della cittadina, José Julian Gregorio, in un messaggio su X, segnalando che, grazie al fatto che era stata vietata la circolazione, non ci sono stati danni alle persone. “Oggi il mio cuore come sindaco soffre per questa perdita del patrimonio storico“, ha aggiunto.

La struttura crollata, nota anche come il Ponte Vecchio o Ponte di Santa Catalina, aveva resistito al passaggio dei secoli, essendo uno dei più antichi della regione centrale della Penisola Iberica. L’allarme per la piena del fiume aveva indotto la Protezione Civile a evacuare circa 200 alloggi e un centinaio di famiglie.

Il Premier Pedro Sanchez, in un messaggio su X, ha offerto l’aiuto del governo per la ricostruzione del ponte romano. “La mia solidarietà con tutti i cittadini e le cittadine di Talavera de la Reina dopo la rottura di un simbolo della città”, ha scritto Sanchez. “Contate sul governo di Spagna per la ricostruzione del ponte romano. Proteggeremo il patrimonio di tutti”, ha aggiunto.

