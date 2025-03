Maltempo Spagna, evacuazioni e danni in Andalusia e in Estremadura | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo continua ad abbattersi su alcune regioni della Spagna. Nelle ultime ore, i disagi più significativi sono stati segnalati in Andalusia e in Estremadura, dove ci sono stati casi di interruzioni della circolazione stradale, allagamenti e alcune evacuazioni. In Estremadura, si registrano problemi nella provincia di Caceres: a Jarandilla de la Vera lo straripamento di un deposito d’acqua, probabilmente dovuto a un guasto, ha provocato l’allagamento di alcune strade, con il conseguente danneggiamento di diversi veicoli parcheggiati che sono stati trascinati dalla furia della corrente, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Nella stessa località, è stata soccorsa una coppia rimasta bloccata in casa.

In Andalusia, in giornata sono state registrate almeno 168 richieste di intervento, secondo il governo regionale. Nella località di Gibraleón (Huelva), diversi residenti sono stati evacuati preventivamente vista la piena di un fiume nelle vicinanze, secondo i media locali. I Vigili del Fuoco hanno anche informato di aver assistito alcune persone rimaste bloccate in punti allagati. Nella regione, 35 strade sono al momento interrotte per gli effetti delle forti precipitazioni accumulate.

L’allerta meteo continua

Per le prossime ore, l’allerta di maggior livello è prevista per la provincia di Malaga, dove sono attese forti precipitazioni. Secondo l’Agenzia statale di meteorologia (AEMET), sia oggi sia nel resto della settimana sono previsti altri episodi di pioggia o neve in buona parte della Spagna. Allerta per temporali, forte vento e mare mosso anche alle Canarie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.