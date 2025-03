Maltempo Spagna, furiosa grandinata imbianca Alhaurín el Grande | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo non lascia la Spagna, in particolare la provincia di Malaga, in Andalusia, nel sud del Paese. Nonostante oggi sulla Costa del Sol il cielo fosse soleggiato, questo pomeriggio l’Agenzia meteorologica statale (AEMET) ha diramato nuove allerte meteo gialle per la provincia, nelle regioni della Costa del Sol e di Ronda. Nel comune di Alhaurín el Grande, le piogge sono state accompagnate da una furiosa grandinata, che nel giro di pochi minuti ha imbiancato le strade della cittadina, creando accumuli consistenti al suolo. Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo.

A partire da mezzogiorno, si sono verificati temporali con grandine in diversi comuni della valle del Guadalhorce. Sebbene ad Alhaurín el Grande gli effetti siano stati spettacolari, queste tempeste hanno raggiunto altre parti della provincia e anche il capoluogo, in zone come Campanillas, Puerto de la Torre e Teatinos, anche se con minore intensità. Sono state segnalate grandinate anche sulla Costa del Sol, in particolare nei comuni di Fuengirola e Manilva.

