Maltempo Spagna, un nubifragio e grandine provocano inondazioni a Fernán Núñez | VIDEO

MeteoWeb

La Spagna resta ostaggio del maltempo. Un nubifragio ha causato il caos a Fernán Núñez, nella provincia di Córdoba, nel sud del Paese. Nel pomeriggio di martedì 11 marzo, un temporale, che a tratti ha prodotto anche grandine, si è abbattuto con violenza sul comune di Campiña Sur, provocando allagamenti in diverse strade e nel parco Llano de las Fuentes. La grande quantità di pioggia ha trasformato molte strade in veri e propri fiumi. Questa situazione ha causato numerosi incidenti, come allagamenti di case e qualche incidente occasionale, secondo il 112 Andalucía, un servizio annesso all’Agenzia andalusa di emergenza (EMA), che ha dichiarato di aver ricevuto almeno cinque chiamate che avvisavano di un forte acquazzone, che stava iniziando a raggiungere un’altezza considerevole in alcune zone di Fernán Núñez. Ciò ha causato l’allagamento di alcune case.

Anche Baena è stata colpita dalla tempesta: un fulmine ha colpito il tetto di un condominio, rompendo le tegole. Non sono stati segnalati feriti.

Maltempo Spagna, strade come fiumi a Fernán Núñez

Problemi sulle strade

Questi incidenti si aggiungono ai quasi 60 che erano già stati causati dalla tempesta Jana a Córdoba. Ieri, la tempesta ha devastato una provincia che finora aveva resistito al maltempo senza incidenti di rilievo. Nella valle del Guadalquivir, la strada CO-5105 che collega Villa del Río a Lopera (Jaén) ha dovuto essere chiusa al traffico a causa dello straripamento del torrente Salado.

Sono stati inoltre segnalati allarmi di inondazioni sull’autostrada A-421 a Villafranca de Córdoba e sulla strada di servizio dell’autostrada A-4 per tre chilometri da Pedro Abad, nonché di cadute di massi ad Adamuz e frane sulla strada CO-3406 tra Obejo ed El Vacar, che hanno causato chiusure temporanee della strada per la bonifica del manto stradale.

Maltempo Spagna, esondazioni a Fernán Núñez

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.