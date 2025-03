Maltempo Spagna, forti piogge nella regione di Murcia: inondazioni a Lorca | VIDEO

MeteoWeb

La Regione di Murcia, nel sud-est della Spagna, in allerta arancione per forti piogge, ha registrato oltre 300 chiamate ai servizi di emergenza per incidenti a causa di vento e pioggia. Cinque comuni sono stati colpiti dalla sospensione delle lezioni: Caravaca de la Cruz, Cehegín, Bullas, Calasparra e Moratalla. Drammatiche le inondazioni che hanno colpito la località di Lorca. Le immagini a corredo dell’articolo mostrano le strade invase da grandi quantità d’acqua: molte auto vengono trascinate dalla furia dell’acqua.

La Regione di Murcia ha attivato il Piano speciale di protezione civile per le inondazioni (Plan Inunmur) in fase di emergenza e livello 1, riporta Europa Press. La Direzione generale per la sicurezza dei cittadini e le emergenze (DGSCE) ha sollecitato la chiusura di tutti i centri educativi e sociali nel nord-ovest della regione e ha consigliato di evitare viaggi non necessari.

Gli studenti della scuola Guadalentín, nel quartiere di El Paretón, a Totana (Murcia), sono stati evacuati dopo che il cortile della scuola è stato allagato a causa delle piogge registrate nel comune. Le precipitazioni hanno scaricato 50 millimetri di pioggia in 40 minuti.

In totale, undici strade della rete regionale restano chiuse a causa della pioggia nei comuni di Cartagena, Cehegín, Moratalla, Lorca, Murcia, Totana, Moratalla e Águilas, secondo l’ultimo aggiornamento effettuato alle ore 12:00 dal Ministero dei lavori pubblici e delle infrastrutture, riportato da Europa Press.

Scende l’allerta meteo a Valencia

AEMET, l’Agenzia meteorologica statale spagnola, ha declassato a gialla l’allerta meteo per pioggia sulla costa valenciana e sulla costa meridionale di Castellón, mentre nella provincia di Alicante non è più in vigore alcuna allerta. L’allerta arancione rimarrà quindi in vigore solo per l’entroterra di Valencia e Castellón e per la costa settentrionale di Castellón, dove potrebbero essere registrate precipitazioni cumulate di 100mm in 12 ore.

Da parte sua, la delegata del Governo nella Comunità Valenciana, Pilar Bernabé, ha riferito che sono ancora in vigore alcune chiusure stradali secondarie nelle province di Valencia e Castellón. Le previsioni meteo per le prossime ore indicano che continuerà a piovere, soprattutto nelle zone pre-costiere di Valencia e Castellón, e che lo svuotamento dei bacini idrici avviene con flussi “nei limiti normali”, ha affermato Bernabé dopo la riunione del Cecopi di questa mattina.

Il Consiglio comunale di Valencia ha revocato le restrizioni decretate per domani, quindi riprenderanno le lezioni a scuola. Il Ministero della Salute, inoltre, ha comunicato che, a seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche, l’attività sanitaria ordinaria riprenderà domani in tutti i centri di assistenza primaria, nei centri specialistici e negli ospedali delle province di Castellón e Valencia.

