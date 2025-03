Maltempo Spagna, il parco di Doñana in ripresa dopo una lunga siccità

MeteoWeb

Le intense piogge abbattutesi nelle ultime settimane sulla Spagna hanno avuto un effetto provvidenziale per un’area particolarmente fragile: il parco naturale del Doñana, zona protetta situata nel sud-ovest dell’Andalusia colpita negli ultimi anni da una grave siccità. Come riferito dalle autorità locali, le recenti precipitazioni, caratterizzate da valori record, hanno permesso la “riattivazione” del sistema di corsi d’acqua che alimentano il principale ecosistema del Doñana, una zona umida di tipo paludoso che si trova nei pressi dell’estuario del fiume Guadalquivir.

Tale nuova “inondazione” delle aree umide del parco, molte delle quali erano rimaste secche con conseguenti gravi ripercussioni per specie animali e vegetali che le popolano, è stata ripresa in immagini satellitari: secondo questi rilevamenti, ora “tutta la superficie” generalmente umida del palco è ricoperta dall”acqua. “Questa rinascita idrica ha permesso che gli anfibi, fondamentali per l’equilibrio dei nostri ecosistemi, possano tornare a riprodursi nei loro habitat naturali”, spiegano i responsabili del parco.

In generale, le piogge hanno avuto un effetto positivo per gran parte del sistema idrico spagnolo: le riserve attuali di acqua, aumentate del 5,4% solo nell’ultima settimana, ora sono del 71,2%, ovvero di 10 punti superiori alla media dell’ultimo decennio.

