Maltempo Spagna, tornado distruttivo nel sud-ovest. Domani la tempesta arriva in Italia | FOTO e VIDEO

Un tornado distruttivo si è abbattuto sulla provincia di Siviglia, nel sud-ovest della Spagna. Questo fenomeno meteorologico è stato osservato nei pressi di Alcalá del Río e ha distrutto cavi dell’alta tensione, alberi e tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino. Un magazzino nella zona industriale della suddetta cittadina è stato gravemente danneggiato dal passaggio di questo tornado. Il fenomeno è stato osservato anche in località come Guillena e La Algaba.

In seguito all’allerta lanciata dal servizio emergenze 112, sono intervenuti nella zona interessata i Vigili del Fuoco della Giunta provinciale di Siviglia, la Guardia Civil e la Polizia locale, nonché il personale della società di distribuzione elettrica. Il tornado ha danneggiato le coperture di alcuni magazzini. La Giunta provinciale di Siviglia ha comunicato che, fortunatamente, i danni sono stati solo materiali e non si sono registrati feriti personali.

La nuova ondata di maltempo che sta colpendo la Spagna si deve al passaggio della tempesta Jana, che domani sera raggiungerà anche l’Italia. Le raffiche di vento che hanno superato i 60km/h per tutta la giornata in diverse zone della provincia di Siviglia, accompagnate da forti piogge in alcuni momenti, hanno lasciato dietro di sé una serie di piccoli incidenti, esattamente 67, secondo quanto comunicato dal servizio di emergenza 112.

La rete 112 segnala che la maggior parte delle emergenze gestite nelle ultime ore sono dovute all’accumulo di fango, sassi, fanghi e alla caduta di alberi e rami in diversi punti della rete stradale andalusa. Alcuni tratti stradali sono stati chiusi a causa degli effetti del maltempo.

A causa della tempesta Jana, il Governo andaluso ha attivato la fase 1 del piano di emergenza per le inondazioni del Piano di Emergenza Speciale (PERI), dato l’aumento degli episodi di vento e pioggia registrati nella comunità. Il Governo locale invita le persone a “prestare estrema” attenzione alla guida.

Attenzione anche in Italia: l’arrivo della tempesta Jana provocherà forte maltempo anche nel nostro Paese da domani sera, con piogge torrenziali attese tra Piemonte e Liguria.

