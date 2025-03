Maltempo, forti piogge in Sudafrica: inondazioni a Johannesburg | VIDEO

MeteoWeb

I servizi di gestione delle emergenze (EMS) della città di Johannesburg, in Sudafrica, sono in stato di massima allerta a causa delle inondazioni improvvise che si sono verificate in tutta la città dal pomeriggio. Diversi video condivisi sui social hanno mostrato varie aree allagate, tra cui un complesso a Honeydew. In un altro video, si vede un’auto che viene spinta indietro da forti correnti. Il portavoce dell’EMS Robert Mulaudzi ha esortato gli automobilisti a prestare attenzione alla guida, a mantenere una distanza di sicurezza ed evitare di attraversare strade allagate e ponti bassi.

“Restiamo in stato di massima allerta durante la notte, insieme alla nostra unità specializzata, che risponde alle emergenze legate all’acqua. Abbiamo anche i nostri team di monitoraggio della gestione dei disastri in tutte le sette regioni della città”, ha affermato.

Ieri, il South African Weather Service (SAWS) ha emesso un’allerta meteo gialla 2 per forti temporali con forti acquazzoni, venti violenti, fulmini e grandine. I fenomeni hanno portato ad allagamenti localizzati di strade e insediamenti vulnerabili e danni localizzati alle infrastrutture in alcune parti di Mpumalanga, KwaZulu-Natal e Northern Cape, ma non a Gauteng.

