Maltempo, TIR sbanda agli imbarchi per la Sicilia e travolge auto della Stradale allo svincolo di Villa San Giovanni | FOTO

MeteoWeb

Grave e spettacolare incidente provocato dal maltempo, pochi minuti fa, allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni (RC) dell’A2 Salerno-Reggio Calabria, uno snodo strategico per i trasporti perchè è lo svincolo che conduce agli imbarchi dei traghetti per la Sicilia. Un autotrasportatore diretto proprio in Sicilia alla guida del suo TIR, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva lo svincolo di uscita dall’autostrada, la complanare di Villa San Giovanni, diretto agli imbarchi. Il maltempo, che imperversa duramente in zona da ore, aveva già provocato un altro incidente stradale tanto che sul posto si trovava già una pattuglia della Polizia Stradale, ferma per i rilievi del caso.

Proprio il mezzo della Polstrada, con a bordo un agente, è stata travolta dal TIR fuori controllo per colpa della forte pioggia. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma soltanto tanta paura e i mezzi distrutti come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.