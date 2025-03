Maltempo, raffica di tornado lascia in ginocchio gli USA: aumenta il bilancio | FOTO

MeteoWeb

Una raffica di tornado sta spazzando gli Stati Uniti lasciando sulla sua scia, finora, 35 morti, innumerevoli feriti e dispersi, case e colture distrutte. E l’allerta meteo non si è ancora conclusa. Più di 50 milioni di persone, dalla Pennsylvania alla Florida, sono a rischio forti temporali, venti, tornado e grandine, mentre la perturbazione si sposta verso est, mettendo in pericolo tutta la costa orientale degli USA. Le scene dopo il passaggio delle tempeste sono di devastazione diffusa: rimorchi e roulotte ribaltati, tetti divelti, alberi abbattuti, mentre si calcola che almeno 200 mila persone siano senza elettricità.

A partire dalla sera di venerdì 14 marzo, venti e tempeste hanno colpito soprattutto sei Stati del sud e del centro degli USA. Primo fra tutti il Missouri, dove i morti sono stati 12, tre i dispersi e 28 i feriti, secondo un bilancio provvisorio. Il Governatore ha dichiarato lo stato di emergenza. Bersagliato anche il Kansas, con 8 morti, il Mississippi con 6, il Texas con 3, due i morti in Alabama, gli ultimi accertati, tutti numeri in costante aggiornamento. “Il maltempo ha colpito gran parte dell’Alabama”, ha affermato il Governatore Kay Ivey. “Purtroppo, abbiamo appreso della perdita di almeno due dei nostri concittadini dell’Alabama: uno a Plantersville e uno a Winterboro“. Sono stati segnalati danni in 52 delle 67 contee dello stato, ha aggiunto, osservando che le autorità stanno ancora valutando i danni.

Continua l’allerta meteo

Una nuova allerta per tornado è stata emessa per Georgia, North e South Carolina, dove si sono abbattuti forti temporali: previsto “un rischio maggiore di danni causati dal vento insieme alla minaccia di un paio di tornado”, ha avvertito il centro di previsione. Il National Weather Service di Atlanta ha detto che le condizioni nella Georgia centro-occidentale sono favorevoli a “tornado in rapido sviluppo” e inondazioni improvvise dovute a forti piogge.

Ieri sono state emesse più allerte per tornado a livello nazionale rispetto a qualsiasi altro giorno da aprile scorso, con almeno 163 allerte; 276 sono state emesse tra venerdì e domenica mattina. Inoltre, da venerdì sera sono state segnalate più di 700 tempeste violente.

