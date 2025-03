Maltempo Toscana: 670 interventi dei vigili del fuoco da venerdì

MeteoWeb

Prosegue il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco in Toscana per fare fronte ai danni causati dalla forte ondata di maltempo.

I pompieri riportano criticità per allagamenti nelle zone del Mugello, in particolare alcune frazioni di Borgo San Lorenzo e nell’area empolese della Val di Sieve. Dal 14 marzo sono stati portati a termine dalle squadre del Corpo nazionale 670 interventi di soccorso.

