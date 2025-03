Maltempo Toscana: allagamenti a Empoli, si apre voragine

MeteoWeb

A causa del maltempo una grossa buca si è aperta in centro di Empoli (Firenze), presso la rotatoria spartitraffico di via Sanzio, vicino a un distributore: è quanto ha riportato il Comune, insieme agli allagamenti che ancora fanno tenere chiuse le strade nei quartieri di Ponzano, Avane (via Lari) e in via della Motta, dove la viabilità è bloccata. Sono stati riaperti 3 ponti sull’Arno chiusi ieri ma i tecnici del Comune stanno lavorando ai sottopassi, che restano chiusi. Riaperto il sottopasso di via dei Cappuccini, per gli altri le operazioni sono in corso e dipende anche dall’evoluzione del meteo.

