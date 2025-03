Maltempo Toscana: gravi allagamenti a Empoli, Serchio osservato speciale in Garfagnana

MeteoWeb

Una falla nell’argine del torrente Orme, affluente dell’Arno, ha provocato gravi allagamenti a Empoli durante l’ultima violenta ondata di maltempo che ha colpito la Toscana. Il Consorzio di bonifica in serata è riuscito a riparare l’argine ma intanto l’acqua si è riversata nei campi e ha contribuito a saturare il sistema idrico dell’abitato di Ponzano, già sotto pressione a causa delle forti piogge e della chiusura delle cataratte del sistema fognario necessaria per bloccare l’Arno in piena. La frazione è allagata: chiuse alcune strade, garage e seminterrati sono sott’acqua e i danni sono ingenti, ma non ci sono feriti.

“Registriamo danni consistenti nei garage e negli scantinati – spiega il Presidente della Regione, Eugenio Giani – Fortunatamente si è superata la piena dell’Arno senza esondazione. Qui fogne e fossi non hanno sfogato. Stiamo intervenendo con le idrovore per liberare la frazione, poi ci porremo il problema dei ristori”. Da ieri sera, sul posto sono intervenuti Polizia municipale, Protezione Civile e Misericordia di Empoli che hanno attivato le idrovore e stanno effettuando le operazioni per liberare la frazione. Attualmente si sta sversando l’acqua nel vicino rio dei Cappuccini e sarà fatto un bypass fognario, poi si procederà a mettere in sicurezza le abitazioni. I lavori andranno avanti fino a stanotte.

Maltempo in Garfagnana: Serchio osservato speciale

I Carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) sono impegnati nell’assistenza alla popolazione e nel monitoraggio del territorio, in seguito all’ondata di maltempo. La situazione più critica riguarda la strada regionale 445 della Garfagnana, nel tratto tra Ponte di Calavorno e Ponte della Fegana, dove sono in corso i lavori di ripristino per la prossima riapertura della viabilità. Particolare attenzione è rivolta anche al monitoraggio del fiume Serchio, con pattuglie impegnate a sorvegliare il corso d’acqua, soprattutto in prossimità della diga Enel a Borgo a Mozzano.

Numerosi anche gli interventi per fronteggiare smottamenti e alberi caduti che hanno compromesso la sicurezza stradale. In particolare, a Molazzana, nella località Vescherana, si è reso necessario un intervento per l’abbassamento della sede stradale, mentre a Gallicano i lavori di messa in sicurezza di una frana, in corso da diversi giorni, destano non poche preoccupazioni ai tecnici comunali. Nella notte, un altro smottamento si è verificato lungo la strada che collega Chifenti a Corsagna dove è stato necessario chiudere la viabilità per l’intervento dei mezzi pesanti.

Prefettura di Prato: “i fiumi scendono ma fare attenzione”

“La situazione dei corsi d’acqua è in miglioramento, pur dovendosi continuare a prestare la massima attenzione” e “si registrano ancora alcuni allagamenti in vie dei comuni di Prato, Carmignano e Poggio a Caiano, che ne hanno determinato l’interruzione”. Lo evidenzia la prefettura di Prato, ricordando che la notte scorsa sono stati monitorati a vista i torrenti Bardena, Vella e Ficarello, nonché i fiumi Bisenzio e Ombrone; in particolare, quest’ultimo ha superato nella serata di ieri il terzo livello di guardia, per poi iniziare a decrescere. “Interruzione sulla strada regionale 325, in località San Quirico, nel comune di Vernio, a causa di un movimento franoso – aggiunge la prefettura -; i tecnici incaricati dalla Provincia di Prato sono stati impegnati nei lavori di ripristino della viabilità, che nel pomeriggio è stata riaperta a senso unico alternato”.

Intanto, il Comune di Prato allenta le misure di cautela per il maltempo. Possono riaprire cinema, musei, teatri e strutture sportive e ricreative al chiuso. Questo pomeriggio il sindaco Ilaria Bugetti, il vicesindaco Simone Faggi e i referenti del sistema di Protezione Civile hanno fatto il punto della situazione maltempo. Ad oggi sono state oltre 310 le chiamate ricevute al centralino che si sono tradotte in interventi. Oltre 30 le squadre impegnate dall’inizio dell’emergenza con più di 150 persone a presidio del territorio. In città ci sono due famiglie che sono state evacuate, una residente in via del Borrino a Figline e l’altra a Castelnuovo, entrambe rimarranno in hotel anche questa notte.

Case Coveri a Iolo è raggiungibile al momento con mezzi di soccorso adeguati a causa dell’allagamento dei campi circostanti. Ci sono alcune criticità a Casale, anche se non in prossimità delle abitazioni, e nella giornata di ieri è stata risolta la frana che si era presentata in via Firenze e che aveva provocato alcuni danni in case e garage. Questa notte è stato risolto anche un problema a Cerreto, a causa di un piccolo smottamento della strada che rischiava di isolare l’abitato.

Ad oggi rimane in essere la chiusura, fino a revoca, delle scuole, dei parchi pubblici, delle ciclabili, dei cimiteri, dei mercati e delle attività sportive, private e pubbliche, all’aperto e dei locali di pubblico spettacolo all’aperto. “Abbiamo messo in piedi misure importanti a fronte di un’allerta rossa che non si verificava da tempo da tanto tempo e di un territorio fragile come il nostro in cui è ancora vivo il ricordo di una recente alluvione che nei cittadini provoca timori e paure – ha affermato Bugetti -. Mi preme raccomandare a tutti di non avvicinarsi agli argini o ai corsi d’acqua a tutela della propria incolumità”.

Grande pino si accascia su condominio a Firenze

Intervento dei Vigili del Fuoco a Firenze per la rimozione di un grosso pino che, cadendo, si è appoggiato sulla facciata di un condominio in via di Villamagna. Non ci sono persone ferite. Sul posto è intervenuta una squadra dei pompieri con un’autoscala. Sempre a Firenze, il maltempo ha causato il crollo di un muro in pietra per almeno 10 metri in via di San Vito, che ora è chiusa e non praticabile. Nella stessa zona ci sono stati allagamenti di alcuni scantinati e garage per la difficoltà di defluire delle acque scese dalla collina verso l’Arno.

