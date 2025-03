Maltempo Toscana, allagamenti a Prato: chiusi negozi e aziende

MeteoWeb

Il centro funzionale della Regione Toscana ha emesso l’allerta meteo rossa dalle ore 12 di oggi venerdì 14 marzo alle 14 di domani sabato 15 marzo per rischio idraulico sul reticolo principale nel territorio di Prato. Durante le ore appena trascorse sono stati necessari interventi per allagamenti come la chiusura di via di Cantagallo dalla rotonda con via VII Marzo alla rotonda con via Malcantone e Vignone. Chiusa anche via della Rugea. Il Comune raccomanda la massima prudenza.

Tutte le attività commerciali e produttive della città da ora sino a mezzanotte rimarranno chiuse: lo prevede un’ordinanza appena firmata dall’assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri, per l’allerta rossa per maltempo. La misura riguarda i anche i centri commerciali e le aziende.

