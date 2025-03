Maltempo Toscana, aumentano le persone isolate nel Mugello

MeteoWeb

Gli abitanti che restano attualmente isolati in vari luoghi di montagna del Mugello e della Val di Sieve, nella provincia di Firenze, sono saliti stasera a 212 dopo la forte ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito la Toscana. È quanto rende noto la prefettura di Firenze in base agli aggiornamenti della riunione del Centro coordinamento soccorsi (Ccs). È un numero superiore rispetto ai 152 residenti isolati che risultava ieri sera, domenica 16 marzo.

Oggi, nel dettaglio, si aggiungono 65 persone isolate in frazione Le Vigne, nel comune di Dicomano, sono 12 famiglie. Gli altri isolati sono 30 a Barberino di Mugello (27 in frazione Bovecchio e tre al Monastero del Silenzio), otto a Firenzuola, 60 a Marradi (dieci meno rispetto a ieri sera), tre a Palazzuolo sul Senio, una persona a Borgo San Lorenzo in località Mulinuccio, 13 alla Madonna del Sasso di Pontassieve (sono tre in più rispetto a ieri sera, sono collegati solo da un sentiero pedonale), 32 a Vicchio. Sono tutti residenti distanti dai centri abitati che vivono in borghi e piccole frazioni rurali e collinari al momento non collegate per le frane sulle strade e altri danni causati dal maltempo.

