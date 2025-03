Maltempo Toscana, danni ingenti nel Mugello e in Val di Sieve

MeteoWeb

Il sindaco della Città Metropolitana di Firenze, Sara Funaro, ha visitato i territori del Mugello e della Val di Sieve, i cui Comuni (Borgo San Lorenzo, Dicomano, Rufina, Scarperia e San Piero, Vaglia e Vicchio) sono stati colpiti dall’ondata di maltempo nei giorni scorsi. Fiumi esondati, frane, strade interrotte, case isolate e aziende in difficoltà: un bilancio pesante per un territorio duramente provato dall’emergenza. “Siamo a lavoro con la Città Metropolitana di Firenze – spiega Funaro – da una parte per mettere in sicurezza le frane e la viabilità di competenza, dall’altra offrendo un supporto amministrativo ai Comuni che devono decretare le somme urgenze. I sopralluoghi condotti con i Sindaci dei Comuni colpiti evidenziano danni ingenti: strade, impianti sportivi, aziende, abitazioni. È necessario dare un supporto economico, rendendo fruibili prima possibile i ristori per consentire a imprese e famiglie di rimettersi presto in piedi“.

I sindaci del Mugello e della Val di Sieve chiedono a gran voce lo stato di emergenza per ottenere risorse straordinarie e necessarie per ripristinare le infrastrutture, sostenere le attività economiche e aiutare le comunità colpite a rialzarsi dopo il disastro meteorologico.

