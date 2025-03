Maltempo Toscana: tonnellate di arbusti e detriti sotto i ponti a Pisa per la piena dell’Arno

MeteoWeb

Pisa si rialza dopo il forte maltempo delle ultime 48 ore. “Superati i momenti critici dei giorni scorsi, si comincia a tornare alla normalità. Sono in corso le operazioni di pulizia dei ponti cittadini, per liberarli dal materiale accumulato dalla piena“, afferma su Facebook il sindaco Michele Conti, postando alcune foto delle operazioni di bonifica iniziate in mattinata e già concluse. L’ondata di piena dell’Arno ha rovesciato tonnellate di arbusti e altri detriti lungo le arcate dei ponti cittadini e ora che il livello del fiume è significativamente in calo sono partite le operazioni di bonifica. “Tenere pulito l’alveo, gli argini e tutto il corso dell’Arno – ha concluso Conti – contribuirà ad aumentare la nostra sicurezza”.

Intanto, torna lentamente alla normalità il resto della provincia, anche se vi sono ancora situazioni critiche soprattutto nell’area di Montopoli Valdarno e in altre zone della Valdera con strade chiuse, frane e smottamenti e ristagni d’acqua.

