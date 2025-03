Maltempo Toscana: domani scuole aperte a Firenze, i parchi restano chiusi

MeteoWeb

A Firenze domani riaprono le scuole e le attività educative, i mercati e le attività di commercio su area pubblica: la nuova ordinanza sul capoluogo toscano proroga invece per tutta la giornata di lunedì la chiusura di cimiteri, parchi, giardini e aree verdi, così come le biblioteche dell’Orticultura e del Galluzzo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

