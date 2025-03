Maltempo Toscana: donna travolta da frana nel Fiorentino

MeteoWeb

Nella serata di ieri una donna è stata travolta da una frana, nel Comune di Vinci, nel Fiorentino. Lo smottamento è avvenuto in via Pistoiese. I vigili del fuoco con il personale del distaccamento di Empoli hanno raggiunto la donna rimasta bloccata a terra da 40 cm di fango, che si è distaccato dalla collina soprastante. La donna in ipotermia è stata posizionata sulla tavola spinale, allontanata dalla zona interessata dalla frana e consegnata al personale sanitario del 118 per il trasferimento al pronto soccorso. Al termine della valutazione tecnica della frana, i vigili del fuoco hanno chiuso una strada secondaria che porta ad alcune abitazioni disabitate.

