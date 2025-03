Maltempo senza tregua: notte di apprensione in Toscana ed Emilia-Romagna tra frane, alluvioni e fiumi in piena | FOTO

MeteoWeb

Il maltempo non molla la presa sull’Italia: anche nella giornata di oggi, sabato 15 marzo le precipitazioni insisteranno soprattutto al Nord, in Toscana e in Sardegna con rischio fenomeni intensi e criticità, specialmente nelle aree già martoriate, come Toscana ed Emilia–Romagna.

Maltempo, la situazione in Toscana

Al momento si riporta l’Arno in calo a Firenze, sopra il primo livello di guardia, mentre a Pisa, come informa il governatore Eugenio Giani, è ancora in corso il transito del colmo di piena del fiume, stabile al secondo livello a 4,8 metri dopo essere “transitato nelle ore precedenti a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Giovanni alla Vena“. Il maltempo ieri in Toscana ha provocato danni proprio lungo il bacino dell’Arno: corsi d’acqua esondati come a Sesto Fiorentino, soccorsi anche con gli elicotteri dei vigili del fuoco che hanno salvato un uomo trascinato via dalla forza dell’acqua nel fiume Sieve nel Fiorentino, frane, centinaia di evacuati, frazioni isolate. Le situazioni più critiche tra le province di Firenze, Pisa e Livorno.

Dopo una notte di pioggia in attenuazione, è possibile da stamani una ripresa delle precipitazioni. L’allerta rossa scattata ieri per le province di Firenze, Prato, Pistoia e Pisa è valida fino alle 14 di oggi ma la Regione non ha escluso la possibilità di prolungarla in base all’evoluzione della situazione.

Maltempo, la situazione in Emilia-Romagna

È stata una nottata di apprensione in Emilia-Romagna, alle prese con l’ennesima forte ondata di maltempo degli ultimi due anni. A preoccupare soprattutto i fiumi in provincia di Ravenna, ossia il Mezzano, il Lamone – già costantemente oltre la soglia 3 ieri – e il Reda.

Nella notte sono transitate le piene dei fiumi Senio e Lamone nella pianura Ravennate. La piena del fiume Senio è transitata alle 4 al Ponte ferroviario di Alfonsine (soglia rossa con 12.22 metri, livello sceso poi a 12.18 metri). La piena del Lamone è transitata senza danni da Boncellino, Traversara e Borghetto di Traversara (RA).

Dopo aver causato frane e allagamenti su diverse aree del territorio regionale, in particolare nelle province di Bologna e Ravenna, con i livelli dei fiumi costantemente oltre le soglie 2 e 3 e diffusi fenomeno di ruscellamento, il maltempo interesserà l’Emilia-Romagna anche nella giornata di oggi: la pioggia continuerà a scendere copiosamente su tutto l’arco centro-orientale, interessando al contempo anche le province del versante Ovest. Nella seconda parte della giornata il momento più intenso della perturbazione, quando anche le località di pianura saranno investite dalle precipitazioni. Per quanto riguarda il livello di piena dei fiumi, secondo quanto indicato dai tecnici dell’agenzia regionale Arpae, sono previsti superamenti della soglia 3 sui tratti vallivi degli affluenti di destra Reno e dei bacini romagnoli occidentali. Nei tratti montani dei corsi d’acqua del settore centro-orientale sono previsti livelli idrometrici superiori alla soglia 2, con possibili localizzati superamenti della soglia 3. Sul settore appenninico saranno possibili localizzati fenomeni franosi dovuti alla elevata saturazione dei suoli.

