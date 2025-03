Maltempo Toscana, danni agli argini: Empoli prepara un piano di evacuazione

MeteoWeb

In vista delle piogge che colpiranno di nuovo la Toscana nel weekend, Empoli prepara un piano di emergenza per l’evacuazione – nel caso in cui si dovesse rendere necessaria – dei quartieri di Ponzano e Corniola, dove i lavori di riparazione degli argini ai torrenti Orme e Rio dei Cappuccini potrebbero non essere fatti in tempo. La nuova ondata di maltempo potrebbe replicare le inondazioni del 13 e 14 marzo in un territorio ancora molto saturo di acqua. Ma il Comune di Empoli è venuto a conoscenza solo il 18 marzo – ben cinque giorni dopo – dei danni al rio dei Cappuccini, dove c’è stato uno strappo dell’argine che il Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno sta provvedendo a riparare. I lavori sono in corso in questi giorni ma, spiega il Comune, i terreni sono bagnati e pieni di fango.

Non solo: al torrente Orme è stato fatto per ora un ripristino provvisorio dell’argine. In buona sostanza, il Comune teme che il nuovo maltempo possa causare altri danni, pertanto la Protezione Civile ha predisposto un piano di emergenza nel caso in cui le riparazioni effettuate non contenessero i fiumi. Il piano è in fase di redazione e sarà reso noto a breve.

In caso di nuova allerta meteo, eventuali allagamenti possono derivare – oltre che dalle falle negli argini – anche da una concomitante molteplicità di fattori: innalzamento dei livelli idrometrici, mancato smaltimento del sistema fognario, permanenza delle acque meteoriche piovane, specie in caso di fenomeni temporaleschi.

