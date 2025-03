Maltempo Toscana, esonda il fiume Sieve: diverse località sott’acqua. Aperto scolmatore dell’Arno

MeteoWeb

Maltempo senza sosta sulla Toscana. Il fiume Sieve è esondato a Ponte a Vicchio, in provincia di Firenze. Il sindaco Francesco Tagliaferri sta facendo allestire per precauzione alcuni posti letto nel palazzetto dello sport. Il Sieve è esondato anche nella zona industriale di San Piero a Sieve, nel comune di San Piero a Sieve Scarperia (Firenze). Alcune persone, come riporta il sito Ok!Mugello, sarebbero rimaste isolate all’interno del capannone dell’azienda “Alto Mugello”, situata nell’area feste, completamente invasa dall’acqua. La Sieve è esondata anche a Rufina (Firenze), comune più a valle, dove il sindaco Daniele Venturi comunica sui social che per l’allagamento della sede stradale è chiusa provvisoriamente in entrambe le direzioni la statale 67 ‘Tosco Romagnola’, dal km 112,800 al km 113,100.

A causa del maltempo, a Pontassieve, località a sud di Firenze, evacuazione precauzionale di alcuni nuclei familiari che abitano nei piani interrati, seminterrati e piano terra tra le zone del Fossato e Montebonello. Il Comune chiede anche di togliere i mezzi in sosta nei parcheggi di via del Prato e di viale Diaz nel Capoluogo e di via del Torrente a Molino del Piano.

Aperto scolmatore dell’Arno

Aperto lo scolmatore dell’Arno per far fronte alla piena su Pisa. È quanto fa sapere sui social il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il Presidente riferisce che a Firenze l’Arno si trova al primo livello di guardia con una portata di 1.200 metri cubi al secondo con transito del colmo di piena previsto nelle prossime ore; al primo livello di guardia anche a Bagno a Ripoli e Pisa. L’Arno è invece al secondo livello di guardia a Pontedera, con una portata di 2.520 metri cubi al secondo, a Empoli, a Ponte a Signa con un livello di 8,3 metri, a San Giovanni alla Vena e a Fucecchio. Lo scolmatore, chiarisce Giani, è un’opera strategica della Regione realizzata per ridurre la portata dell’Arno nel pisano e che prevede in casi come questo, l’ultima volta avvenne nel 2022, l’abbassamento delle paratie per fare spazio a parte del fiume.

A Firenze, l’Arno ha ripreso lentamente a salire, anche se “è ben lontano dalla secondo livello di guardia, fissato a 5,5 metri“, spiega il Comune. Gli ultimi dati delle tre stazioni di rilevamento di Firenze-Uffizi vedono il fiume attestarsi tra i 3,69 e i 3,76 metri (il primo livello di guardia è a tre metri). La portata dell’acqua è di 1.178 metri cubi al secondo. Nelle ultime 24 ore, segnala Palazzo Vecchio, in città sono caduti oltre 68 millimetri di pioggia (all’idrometro di Firenze-giardino di Boboli).

Il sindaco di Collesalvetti (Livorno) Sara Paoli ha fatto evacuare le abitazioni in prossimità dello scolmatore dell’Arno nel territorio di sua competenza. Questa mattina anche nel comune colligiano è stato aperto il Coc e il sindaco ha emanato 4 ordinanze con le quali ha imposto la chiusura anche alle attività commerciali. “Abbiamo un rischio alto – ha sottolineato Paoli – per i fiumi Tora, Morra, lo scolmatore e il torrente Isola su tutto il territorio. A scopo precauzionale abbiamo evacuato le abitazioni lungo l’asta dell’opera scolmatore, con le persone che sono state ospitate da parenti”.

“Una situazione del genere è peggiore anche al 2019. Siamo in una fase delle più dure della nostra storia recente, è un momento particolarmente duro“. Così il sindaco di Empoli (Firenze) Alessio Mantellassi in una diretta su Facebook annunciando la chiusura dei ponti sull’Arno, assieme ai sindaci dei comuni interessati, a partire dalle 18 di venerdì 14 marzo e chiede alla popolazione di non sostare nei piani interrati e seminterrati delle abitazioni e nei piani terra. La Protezione Civile di Empoli sta avvisando casa per casa la popolazione di Empoli nelle aree più a rischio allagamenti. È stata anche disposta la chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dalle 15 di venerdì 14 fino alle 6 di sabato 15 marzo, fino al termine della criticità. In vigore anche il divieto di svolgimento di tutte le iniziative culturali, di tutte le attività sportive e ludiche. Rimarranno chiusi tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado per la giornata di domani, oltre alla biblioteca comunale Renato Fucini, i musei cittadini, tutti i cimiteri, gli impianti sportivi, i parchi e i giardini.

Tutti i sindaci dell’Empolese Valdelsa, a valle di Firenze, hanno disposto la chiusura dei ponti sul fiume Arno dalle ore 18 per motivi di sicurezza. I sindaci stanno anche procedendo, con un’ordinanza, alla chiusura degli esercizi commerciali.

Maltempo Toscana, super lavoro dei Vigili del Fuoco

Interrotta linea ferroviaria tra Firenze e Faenza

“A causa dei danni dovuti al maltempo che in queste ore sta interessando la Toscana, la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Borgo S. Lorenzo-Marradi-Faenza via Vaglia è interrotta. La tratta Marradi-Faenza è interrotta per allerta meteo arancione e allarme Sanf”. Lo comunica, in una nota, Ferrovie dello Stato. “Sempre per i danni dovuti al maltempo è interrotta anche la circolazione sulla linea Firenze-Borgo S. Lorenzo via Pontassieve tra le stazioni di Vicchio e Borgo S.Lorenzo”, si legge ancora nella nota dove viene spiegato che i tecnici di Rfi “stanno intervenendo per rispristinare l’infrastruttura danneggiata“.

A Prato evacuate due strutture per disabili

È in corso a Prato, “in via precauzionale” l’evacuazione degli ospiti di due strutture socio assistenziali per gravi disabilità: Villa Nesti e Casa Bandera. Intanto il sindaco Ilaria Bugetti ribadisce: “è importante restare a casa. Muoversi solo se è strettamente necessario. Rinnovo l’invito a prestare attenzione alle zone soggette ad allagamenti e a non scendere o sostare in locali seminterrati o piani interrati”. Anche domani, sabato 15 marzo, chiuse tutte le scuole superiori a Prato come già oggi. È stato chiuso nuovamente il sottopasso dell’Esselunga (ex Pratilia) solo in direzione Pistoia, chiusa via Braga da ponte a Tigliano fino a via della Fattoria e il viottolo del Porcile e via del Beccarello per allagamenti della sede stradale. Chiusi anche via del Guanto all’intersezione con via del Crocifisso e via delle Miccine all’intersezione con via Tosca Fiesoli. In seguito agli ultimi sopralluoghi la Provincia ha deciso la chiusura del Ponte al Molino a Poggio a Caiano.

Anche i Comuni di Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano, è appena stato comunicato, hanno disposto per oggi la chiusura di tutte le attività commerciali e produttive per la giornata di oggi come già fatto da Prato.

“Raccomanda alla popolazione di limitare gli spostamenti ai casi di stretta necessità” anche il prefetto di Prato Michela La Iacona che ha riunito il Centro di coordinamento soccorsi dopo l’adozione dello stato di allerta da parte della Regione Toscana con codice rosso anche per la provincia di Prato, dalle 12 di oggi alle 14 di domani. Sono numerose, si spiega in una nota diffusa dalla prefettura, le “interruzioni parziali della viabilità in tratti stradali nei comuni di Prato, Poggio a Caiano e Carmignano” mentre si registrano “molti interventi dei Vigili del Fuoco, anche per soccorso a persone all’interno di auto in panne o di abitazioni private allagate”. Le attività di monitoraggio del territorio – spiega la prefettura – sono costanti, specie nei punti che presentano maggiori criticità in occasione dei fenomeni meteorologici avversi ed in relazione all’evoluzione delle previsioni.

Frane in provincia di Lucca

Dopo l’incontro della serata di ieri con tutti i sindaci della provincia di Lucca, il prefetto – d’intesa col Presidente della Provincia – ha istituito questa mattina il Centro Coordinamento Soccorsi (Ccs) ed è stata attivata la Sala Operativa Provinciale Integrata. Nei quattro comuni interessati dall’allerta rossa sono inoltre stati attivati i Centri Operativi Comunali (Coc). La criticità più rilevante in atto sul territorio provinciale è la frana avvenuta nella notte sulla SR445 della Garfagnana tra il Ponte di Calavorno e il Ponte sul Torrente Fegana, tra i comuni di Coreglia Antelminelli e Bagni di Lucca, che ha determinato l’interruzione della viabilità. In considerazione della contemporanea chiusura per frana della SS12 del Brennero in località Tana a Termini, al confine con la provincia di Pistoia, e dell’interruzione della stessa statale per i lavori programmati attualmente in corso in località Ponte del Diavolo, risultano al momento difficoltosi i collegamenti con l’abitato di Bagni di Lucca, dove per tale ragione l’Asl ha tempestivamente distaccato personale medico per gestire eventuali urgenze sanitarie.

Nella zona interessata, le uniche viabilità alternative sono rappresentate dalle strade comunali di Corsagna (Borgo a Mozzano) e Ghivizzano-Lucignana-Tereglio (Coreglia Antelminelli). Da subito, in stretto raccordo con Prefettura e Provincia, Anas ha consentito il passaggio dei mezzi di soccorso nell’area di cantiere e sta lavorando per assicurare – entro la serata odierna – la riapertura temporanea della statale, a senso unico alternato, anche al traffico ordinario leggero e pesante, fino al ripristino della viabilità sulla SR445, intervento che dovrebbe richiedere 48-72 ore.

Si registrano inoltre alcune frane sulla viabilità comunale con alcune situazioni di isolamento nei comuni di Molazzana e Stazzema, al momento fronteggiate dalle amministrazioni locali. Fino al termine dell’allerta codice rosso, i sindaci dei quattro comuni della zona A4 Valdarno Inferiore disporranno cautelativamente la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, in prosecuzione di quanto stabilito con le ordinanze della serata di ieri, nonché la chiusura degli impianti sportivi all’aperto e di ogni altra struttura ritenuta a rischio. Si raccomanda ai cittadini di adottare condotte orienta.

