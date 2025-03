Maltempo Toscana, estese le misure a sostegno delle famiglie danneggiate dalle alluvioni

MeteoWeb

In Toscana si allarga la platea delle famiglie che potranno ricevere un aiuto economico per la perdita o il danneggiamento di beni di prima necessità. Dopo le misure urgenti e straordinarie già messe in campo dalla Regione a sostegno di comunità e territori colpiti da eventi alluvionali particolarmente intensi tra settembre e ottobre 2024 (4 milioni totali, importo massimo a famiglia 3mila euro), la lista dei Comuni che possono ricevere aiuti è stata ampliata. La Giunta ha infatti predisposto la modifica della legge 59/2024 prevedendo contributi anche per i territori di Montescudaio e Piombino investiti da un’ondata eccezionale di maltempo tra settembre e ottobre 2024, ma anche per territori che hanno subito danni lo scorso febbraio.

Ieri, martedì 18 marzo, la Commissione Bilancio del Consiglio regionale, guidata da Giacomo Bugliani (PD), ha licenziato all’unanimità il testo che ora passa all’esame dell’Aula. Nel dettaglio, l’articolato amplia la platea dei beneficiari prevista a settembre/ottobre 2024 con lo stato di emergenza regionale e poi nazionale (province di Pisa, Livorno, Siena, Grosseto e Pistoia e Città Metropolitana di Firenze) anche ai territori di Montescudaio e Piombino esclusi dallo stato di emergenza nazionale. Si prevede inoltre di ricomprendere tra gli aventi diritto ad un primo sostegno economico anche i Comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Rio e negli ulteriori Comuni della Città Metropolitana di Firenze e delle province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia danneggiati dagli eventi dal 12 al 14 febbraio 2025.

Per avviare le procedure di ricognizione e quindi erogare i contributi in tempi brevi, si prevede che la proposta di legge, una volta approvata dal Consiglio regionale, entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale.

