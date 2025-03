Maltempo Toscana, famiglie isolate soccorse dalla Guardia di Finanza

MeteoWeb

Anche militari della Guardia di Finanza di Pistoia sono stati impegnati nei soccorsi e negli aiuti a persone o famiglie rimaste isolate o in difficoltà a causa del maltempo in Toscana e non solo. In particolare – spiega una nota – l’attività ha visto impegnati sul territorio pistoiese e in provincia di Firenze e anche in quella di Modena 40 militari, tra cui 10 specializzati nel soccorso alpino. I militari, in particolare, hanno effettuato pattugliamenti volti per prestare aiuto a persone in difficoltà nei territori montani di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e, in provincia di Modena, a Fiumalbo e Pievepelago.

Altri interventi hanno visto le fiamme gialle portare soccorso a famiglie rimaste isolate, a cause delle frane, nei comuni di Vaglia e Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze.

