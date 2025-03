Maltempo Toscana: nel Fiorentino ancora 99 persone isolate e 251 evacuate

MeteoWeb

L’ondata di maltempo del 14 e 15 marzo ha causato gravi danni nella Città Metropolitana di Firenze. Attualmente, 99 persone risultano isolate e 251 evacuate. Il sindaco Sara Funaro ha riferito che circa 8mila edifici civili e 430 aziende sono stati coinvolti da allagamenti e frane. L’emergenza ha colpito soprattutto i Comuni più esposti, con circa 375mila cittadini direttamente interessati su un totale di un milione di residenti.

Le conseguenze si sono estese anche ai trasporti: numerose strade sono state chiuse, inclusi tratti dell’autostrada A1 e diverse linee ferroviarie, tra cui la Borgo San Lorenzo-Pontassieve e la Borgo San Lorenzo-Firenze. La riapertura della linea Borgo San Lorenzo-Marradi è ancora incerta, costringendo i pendolari del Mugello a utilizzare solo la rete stradale metropolitana.

Per far fronte all’emergenza, la Città Metropolitana ha stanziato oltre 18,2 milioni di euro per interventi urgenti, ma il costo potrebbe aumentare. Tra le priorità vi è la riapertura della strada regionale 302, prevista entro la prima settimana di aprile. Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e a coordinare gli aiuti per le persone colpite.

