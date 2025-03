Maltempo in Toscana, criticità tra Firenze, Prato e Lucca: allagamenti, frane e alberi caduti | FOTO

MeteoWeb

Dopo le piogge insistenti delle scorse ore, la Protezione civile segnala numerose criticità sul territorio della Città Metropolitana di Firenze, in particolare a causa di allagamenti dovuti al reticolo minore e sistema fognario, frane e caduta alberi. Le criticità principali sono la chiusura della SP41 in loc. Ponte a Vicchio per allagamenti, la Fi-Si a San Casciano V.d.P. in direzione Firenze per caduta alberature. I livelli idrometrici dei fiumi e torrenti principali sono sopra i livelli di criticità. Nel corso delle ultime 12 ore le precipitazioni più intense si sono registrate nel Mugello (60 mm a Casaglia). Nel corso della mattinata è previsto un nuovo peggioramento meteo.

Firenze è stata colpita da un forte temporale e sull’Arno è stato attivato il servizio di piena: il fiume nel capoluogo toscano ha superato il primo livello di guardia, fissato a 3 metri. Alle tre stazioni di rilevamento degli Uffizi è stata raggiunta la soglia di 3,31 metri con una portata di 974 metri cubi al secondo, spiega il Comune. Per quel che riguarda gli altri fiumi, stando al bollettino del centro funzionale regionale diffuso dal governatore Eugenio Giani, sono al primo livello di guardia l’Ombrone Pistoiese a Poggio a Caiano; il Pesa a Turbone; il Bisenzio a San Piero a Ponti; il Lamone a Marradi; l’Ema a Grassina; l’Egola a Fornacino; il Cecina a Steccaia; l’Era a Capannoli. La Sieve, invece, è al secondo livello a Dicomano, mentre al primo livello alla Rufina. Le precipitazioni sono proseguite tutta la notte sul territorio, in particolare sulla zona del Mugello. Stando al bollettino, “un ulteriore peggioramento è atteso in mattinata e fino al pomeriggio, con piogge intense e persistenti lungo una linea che dalla provincia di Livorno si estenderà verso l’interno, interessando le province di Pistoia, Firenze, Prato, Arezzo“.

Nelle ultime ore a Firenze si sono registrate precipitazioni abbondanti. L’idrometro della stazione di Firenze-Boboli, segnala il Comune, ha fatto registrare 6,6 millimetri di pioggia in un quarto d’ora e 11,4 in un’ora. Le raffiche di vento hanno raggiunto, alle 8, una punta massima di quasi 33 km/h. La sala operativa della protezione civile “sta controllando ora per ora l’evolversi della perturbazione, analizzando i dati che via via arrivavano da meteo-radar, pluviometri e idrometri“. Per quel che riguarda la viabilità, “i sottopassi, costantemente monitorati, sono tutti funzionanti“. “Nelle prossime ore proseguiranno precipitazioni sparse in particolare sulle zone interne, mentre la linea temporalesca attiva sul mar Ligure dovrebbe estendersi alla costa centro settentrionale; saranno possibili cumulati nelle prossime tre ore fino a 30-40 millimetri, più probabili sul nord-ovest“.

Allagamenti e alberi caduti anche a Prato a causa del maltempo che sta interessando in queste ore tutta la Toscana. In particolare, disagi alla circolazione in viale Galilei, all’altezza di ponte Datini, per la caduta di un grosso pino sulla carreggiata: è in corso l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere l’albero. Allagata via del Leone a San Giorgio a Colonica: la strada è stata chiusa all’altezza di via del Salciolo perché non percorribile. Problemi su tutto il reticolo di strade tra Paperino, Castelnuovo e San Giorgio dove i fossi laterali sono al limite della tracimazione. Chiusure anche a Figline a causa di allagamenti e smottamenti. Chiusa precauzionalmente via di Cantagallo dalla rotonda con via VII Marzo alla rotonda con via Malcantone e Vignone. Nella notte è stata disposta la chiusura di via Valdingole e Fossetto dove il sottopasso ferroviario è stato allagato.

Una frana è caduta sulla strada regionale 445 della Garfagnana tra Ponte di Calavorno e Ponte della Fegana che, sommata alla interruzione della strada statale 12 del Brennero per i lavori di Anas, ha determinato il sostanziale isolamento di Bagni di Lucca. Sempre a causa del maltempo si registrano ritardi sulla ferrovia Lucca-Aulla.

In tutta la Toscana è scattata l’allerta arancione per il maltempo e le scuole sono chiuse in più di 60 comuni, tra cui Firenze, Pistoia, Prato, Pisa, Lucca e Livorno.

