Maltempo Toscana, fiume Arno stabile nell’attraversamento di Firenze

Il fiume Arno è stabile nella portata e nel livello nell’attraversamento di Firenze. Lo evidenzia il Comune. “Alle 9.35, i dati dei tre idrometri di Firenze-Uffizi indicavano un livello stabile e compreso tra i 2,25 e i 2,37 metri (il primo livello di guardia è a tre metri). La portata dell’acqua è di circa 510 metri cubi al secondo“. Inoltre, non ci sono state piogge nelle ultime ore “per quanto registrato dalla rete di monitoraggio”. Gli esperti del Centro funzionale regionale prevedono “un generale miglioramento della situazione idraulica in tutti i bacini” e “possibili fenomeni di dissesto idrogeologico dovuti al permanere di una elevata saturazione del suolo”.

In città sono in corso gli ultimi tre interventi di vuotatura e lavaggi stradali a Rovezzano e Ponte a Ema. Programmate col consorzio di bonifica le verifiche per piccole segnalazioni sul reticolo minore.

