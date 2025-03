Maltempo Toscana: Giani dichiara lo stato di emergenza regionale

MeteoWeb

“A seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito la nostra Regione il 14 marzo, ho appena dichiarato lo stato di emergenza regionale per il territorio della Città Metropolitana di Firenze e le province di Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena“: è quanto ha reso noto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Siamo una regione forte e unita, la Toscana è con i cittadini e comunità colpite“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

