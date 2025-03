Maltempo Toscana, Giani: “il vero problema sono le frane, attenzione sul Mugello”

MeteoWeb

Archiviata una pesante allerta meteo che ha comportato importanti conseguenze sul territorio, la Toscana si prepara a un nuovo, insidioso peggioramento. Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, individua due fragilità su cui intervenire: le frane e la situazione nell’Alto Mugello. “Lo strascico che sta lasciando l’ultima ondata di maltempo sono più le frane che le ‘aree alluvionate’– spiega Giani, parlando con i giornalisti a Palazzo Strozzi Sacrati, a margine di un’iniziativa – molte strade sono interrotte, il collegamento fra Firenze e l’Alto Mugello non c’è. Stamani per andare a Vaglia sono dovuto salire per Bivigliano e scendere progressivamente dalla parte del Mugello”.

A tal proposito, Giani spiega di essersi confrontato con il sindaco per fare una mappatura delle frane e arrivare a una migliore conoscenza di com’è cambiata la morfologia del territorio dopo le piogge e gli smottamenti conseguenti. “Nei prossimi giorni, centrerò la mia attenzione su Borgo San Lorenzo, Marradi e voglio andare nell’Alto Mugello proprio domenica, per vedere come la previsione di pioggia si rifletterà in vista della prossima settimana. Faccio appello a tutti i sindaci a valutare con attenzione i dati delle previsioni che daremo per l’allarme fra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana quando sono previste notevoli ‘piovosità’. Dopo quelle giornate rilancerò l’emergenza nazionale, perché gli interventi sulla ferrovia, sulla strada richiedono un intervento di questo tipo”, ha affermato Giani.

Sempre la prossima settimana, “probabilmente mercoledì – annuncia il Presidente della Regione – terrò una conferenza speciale per il Mugello, chiamando tutti i sindaci, perché si possa avere il quadro completo di quello che è accaduto e degli interventi necessari”.

Funaro: “in provincia di Firenze situazione ancora critica”

Dopo l’ondata di maltempo, la situazione nell’area metropolitana di Firenze “è ancora critica“. Lo sottolinea il sindaco della metrocittà, Sara Funaro, a margine della seconda edizione del festival ‘Salviamo la Terra’ promosso dal Gruppo Sae, editore de ‘Il Tirreno’. “In questi giorni ho fatto vari sopralluoghi con i sindaci e ci sono delle situazioni molto critiche”. Da una parte c’è il fronte della viabilità, con “strade che, in seguito alle frane, sono totalmente inagibili e dove c’è un lavoro di ripristino”. Dall’altra, “ho visto aziende, case, impianti delle amministrazioni comunali con danni importanti. Per questo con i sindaci stiamo facendo una ricognizione, comune per comune, così da avere tutti i dati complessivi”, ha detto Funaro.

In questa fase, quindi, “ringrazio il Presidente della Regione Giani per aver proclamato lo stato di emergenza regionale. Ma l’auspicio è che possa essere proclamato lo stato di emergenza nazionale, in modo da dare strumenti più agevoli, un supporto economico e risposte ai cittadini anche sui ristori”.

