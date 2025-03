Maltempo Toscana, Regione: “intervento più rapido possibile a S. Baronto”

MeteoWeb

Sopralluogo questo pomeriggio del Presidente della Regione Eugenio Giani lungo la SP9 nel Pistoiese a causa delle frane verificatesi lungo la direttrice che collega i comuni di Serravalle Pistoiese, Quarrata e Lamporecchio, con interruzione nella frazione di San Baronto. “Stiamo valutando come intervenire in somma urgenza in maniera decisa per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile – ha detto Giani – previa valutazione dei geologi e dei tecnici, almeno per i mezzi leggeri e in senso unico alternato”. “Queste criticità si inseriscono nel contesto di dissesto che ha caratterizzato questa area del Monte Albano, come anche il Mugello o le aree pianeggianti interessate dalle alluvioni”.

“Per poter pianificare e affrontare i lavori che occorrono in maniera organica – ha concluso Giani – per sostenere i sindaci con le coperture adeguate occorre la dichiarazione di stato di emergenza nazionale e mi auguro che questo possa avvenire”. Al sopralluogo hanno preso parte anche il Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, i sindaci del territorio e i tecnici.

Anche Funaro insiste: “serve lo stato di emergenza nazionale”

“Continueremo a confrontarci e a chiedere che venga dato lo stato di emergenza nazionale” dopo l’ultima ondata di maltempo che ha colpito in particolar modo il Mugello e la provincia di Firenze. È quanto evidenzia il sindaco Sara Funaro a margine dei lavori in Consiglio comunale. “I danni sul territorio purtroppo sono grandi. Ci sono tante strade da rimettere a posto e ci sono alcune aree ancora in difficoltà, con zone addirittura isolate, non raggiungibili con i mezzi propri. Ai cittadini e alle amministrazioni devono essere date risposte“, ha aggiunto. Tra l’altro, “il nostro Consiglio metropolitano ha presentato un ordine del giorno per chiedere lo stato di emergenza nazionale”. Lo status, infatti, “aiuta le amministrazioni con provvedimenti d’urgenza e con il supporto necessario”, ha concluso.

