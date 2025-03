Maltempo sull’Appennino Tosco-Romagnolo, il Lamone fa paura: oltre soglia 3 a Marradi

MeteoWeb

Il Lamone ha superato soglia 3 a Marradi, in Toscana, secondo quanto riporta l’aggiornamento della Regione Emilia-Romagna che dice di tenere il fiume “sotto massima osservazione“, così “come gli altri corsi d’acqua a partire dall’Idice e dagli affluenti del Reno“. In Emilia-Romagna “l’allerta per le prossime ore resta massima di fronte al sopraggiungere di nuovi temporali. Sono attesi sulla parte orientale della regione in arrivo dalla Toscana e fino alla costa ravennate. Una situazione che potrebbe durare fino a sera – si spiega in una nota – quando le precipitazioni, di minor intensità, dovrebbero spostarsi verso il Modenese e oltre“.

Meteo Emilia-Romagna riporta un “record storico di piena del Lamone a Marradi, 2 metri e 88 cm, il record precedente era 2,68 metri. Livello in aumento“.

