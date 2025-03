Maltempo Toscana, Musumeci: “Regione e Pisa completino lo scolmatore, valutiamo finanziamenti”

MeteoWeb

“Nella stessa giornata del 14 marzo 2025, dopo la richiesta del Presidente della Regione Toscana, è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del servizio nazionale di Protezione Civile”. L’indomani è arrivata la richiesta per lo “stato di emergenza”. “Il Dipartimento sta esaminando la proposta, la sta istruendo per poi passarla al sottoscritto che ne curerà, dopo averla condivisa, l’illustrazione al Cdm“. Lo ha detto il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, che al question time in aula alla Camera ha risposto a un’interrogazione di Italia Viva sulle iniziative in relazione alla recente ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, con particolare riferimento alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e sugli intendimenti in merito alla ricostituzione della struttura di missione “Italia sicura” contro il dissesto idrogeologico. “È in corso di valutazione la richiesta regionale di emergenza nazionale nella quale viene indicato anche il perimetro del territorio interessato”, ha aggiunto.

“A proposito delle ultime piogge, che per fortuna hanno risparmiato Firenze, il Governo si permette di suggerire alla Regione e al Comune di Pisa l’opportunità di procedere al completamento dello scolmatore“, per cui “si valuterebbero finanziamenti” ad hoc, ha aggiunto Musumeci.

