Maltempo Toscana, non più isolate 28 persone a Vicchio

Da qualche ora, i 28 residenti al Poggiolino, località nel comune di Vicchio (Firenze), pesantemente colpita dall’ondata di maltempo dello scorso weekend, non sono più isolati: con lavori di somma urgenza è stato realizzato un collegamento bypass. E proprio l’emergenza maltempo sarà al centro del consiglio comunale aperto, in programma domani, 22 marzo, dalle 9:30 al Centro civico. Previste comunicazioni su situazione generale, danni e interventi e due ordini del giorno.

“Bene il Piano speciale per il Mugello, come ha evidenziato il Presidente Giani che sta seguendo da vicino questa emergenza e il nostro territorio – dice il sindaco Francesco Tagliaferri -. Visti i danni subìti dal territorio, le criticità ancora in atto, la gravità e complessità della situazione che Comuni, cittadini, aziende, realtà agricole e produttive stanno affrontando servono misure e risorse straordinarie da stato di emergenza nazionale, oltre a quello regionale già dichiarato. La consigliera regionale Capirossi è in prima linea, come sindaco mi aspetto un interessamento dei parlamentari”.

Ieri pomeriggio, il sindaco Tagliaferri e l’assessore allo sviluppo economico e vicesindaco Gasparrini hanno incontrato rappresentanti delle aziende e attività della zona artigianale-industriale rimasta allagata, confrontandosi su preoccupazioni ed esigenze. Effettuati altri sopralluoghi sul territorio comunale nei punti più colpiti, con tutto il personale comunale e il supporto di quattro squadre di geometri della Protezione Civile Città Metropolitana, utilizzati anche droni per ricognizioni.

