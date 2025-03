Maltempo Toscana: piogge in linea con le previsioni, al momento nessuna criticità

MeteoWeb

Piogge in linea con le previsioni, al momento nessuna criticità di rilievo segnalata: è l’aggiornamento fornito sulla situazione maltempo dalla Regione Toscana, dopo un vertice nella sede della Sala operativa della Protezione civile regionale, in collegamento col Dipartimento nazionale, le Prefetture, i Vigili del fuoco. Rimane, come da allerta emessa ieri e valida fino alla fine della giornata, una situazione di massima attenzione soprattutto concentrata nelle zone dell’Alto Mugello e della Toscana nordoccidentale in generale. La Prefettura di Firenze ha confermato 91 evacuazioni preventive, di cui 70 a Marradi e 21 a Vaglia. La Protezione civile regionale monitora costantemente la situazione.

