Maltempo Toscana: riparato l’argine rotto a Empoli, si svuotano garage e cantine

L’argine del torrente Orme di Empoli (Firenze) è stato riparato dove ha rotto, causando buona parte dell’alluvione in città dopo il forte maltempo dei giorni scorsi in Toscana. “C’era stato un ripristino d’emergenza poi rafforzato ulteriormente in queste ore in una soluzione provvisoria. Ora è in corso il rafforzamento definitivo dell’argine con sassi da scogliera che verranno posti a rafforzare quel punto”, afferma il Comune in una nota. L’Orme aveva inondato i quartieri di Ponzano dopo gli allagamenti in altri quartieri di Empoli, a Santa Maria, Avane, Marcignana, Carraia. Oggi l’acqua, riferisce il Comune, “è stata rimossa dalle strade e la viabilità è tornata alla normalità”.

“Ora – spiega il sindaco Alessio Mantellassi, dopo un sopralluogo a Carraia – siamo in corso con lo svuotamento delle aree più basse (garage, seminterrati, cantine) che è già andata avanti per tutta la giornata di ieri e in questo momento sta finendo. Le squadre di volontari sono a dare una mano nello svuotamento degli oggetti danneggiati, stamani è cominciata la rimozione dei rifiuti accatastati sulle strade”.

La situazione delle scuole

In due scuole superiori è sospesa la didattica, a Il ‘Pontormo’ di via Sanzio e all’Iti Ferraris Brunelleschi, e viene deciso oggi “se e quando riprenderà”. Il centro cottura per le mense scolastiche, che era allagato, “è stato completamente svuotato dall’acqua. Sono in corso lavori di sistemazione, ci sono danni ai magazzini e alle derrate e il Comune sta provvedendo al rifornimento e alla sistemazione degli strumenti della mensa rovinati”. La mensa ha bisogno di qualche settimana di lavori. Previsti pranzi al sacco per almeno due o tre giorni e il Comune sta valutando una soluzione sostitutiva tipo un pasto fornito comunque dall’amministrazione da portare direttamente nelle scuole.

Ristori

Sui ristori, aggiunge Mantellassi, “chiediamo che vengano riconosciuti a livello regionale ma anche a livello nazionale. A livello regionale, ci sono state importanti rassicurazioni da parte del Presidente Giani; per quanto riguarda i ristori a livello nazionale, in questo momento non ci sono segnali dal Governo, chiediamo con forza che vengano riconosciuti perché due canali di ristoro sono fondamentali”.

